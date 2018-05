France

Vulfpeck est un groupe américain qui joue du funk fort et bien. Et ils le prouvent grâce à ce clip d'une captation d'un de leurs concerts donné lors de leur dernière tournée, à Dublin.

Vous aviez peut-être déjà entendu parler d'eux en 2014. Ils avaient mis sur Spotify un album intitulé Sleepify. Des morceaux de silence. Ils avaient même demandé à leurs fans d'écouter l'album en boucle pendant leur sommeil. Un joli coup de communication qui a rapporté gros puisqu'ils avaient ainsi récolté plus de 20 000 dollars de royalties.

Mais Vulfpeck, c'est aussi de vrais morceaux, bien rythmés pour danser. De quoi satisfaire leurs fans. Ils viennent de sortir un clip dans lequel leur public montre qu'il a de la voix ET l'oreille musicale. Les fans s'amusent à suivre en chantant la musique, les notes de basse. Au début, ils s'en sortent très bien, et petit à petit, les choses se compliquent. A la fin, le groupe se met à ralentir et tout le monde rattrape le tempo.