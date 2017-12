VIDÉOZAP - Les footballeurs de l'Inter de Milan reprennent Jingle Bells pour noël

L'équipe de foot star en Italie invite ses supporters à apprendre cette chanson adaptée en Inter Bells pour une bonne cause, un hôpital spécialisé dans le traitement des cancers.

Voir des footballeurs pousser la chansonnette, on a des exemples, pas toujours heureux d'ailleurs, mais une équipe entière, ça, c'est beaucoup plus rare. Pour Noël, les joueurs de l'Inter de Milan ont accepté de reprendre à leur sauce la chanson Jingle Bells en la transformant en Inter Bells. La vidéo de l'enregistrement a été postée sur les réseaux sociaux pour inciter les supporters à apprendre les paroles afin de les entonner ensemble le 16 décembre lors du match Inter Milan - Udinese. Sur son site internet, l'Inter explique qu'il s'agit de donner du baume au cœur aux patients de l'hôpital San Gerardo di Monza spécialisé dans le traitement du cancer. Certains d'entre eux seront sur le terrain pour le coup d'envoi.

Il Natale si festeggia in famiglia e quella interista si riunisce il 16 dicembre allo stadio Meazza, per finire la canzone manca solo la tua voce. Unisciti al coro nerazzurro e vieni a cantare #InterBells! 🎤 #InterXmaspic.twitter.com/GSPNAdkOzT — Inter (@Inter) December 7, 2017

Noël est célébré en famille et nous invitons les Intéristes à se réunir le 16 décembre au stade Meazza, pour finir la chanson, il ne manque plus que votre voix. Rejoignez le chœur nerazzurro et venez chanter #InterBells! #InterNoël

