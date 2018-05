Elles sont loins les images des belles plages, du surf sur des vagues géantes, des chemises à fleurs. Depuis ce jeudi, c'est plutôt une ambiance de cataclysme qui règne sur l'île américaine d'Hawaï (de l'archipel du même nom).

Le volcan le plus actif de la région, Kilauea, est entré en éruption après plusieurs secousses sismiques et 4 longues années de sommeil. Et Kilauea, qu'on peut traduire par "crachant" ou "vomissant", porte assez bien son nom.

Des coulées de lave fluides

De larges fumées s'échappent de la cheminée et la lave fait son chemin rapidement à travers des zones boisées et des zones d'habitations. On peut voir le magma atteindre des routes et des maisons.

Déjà 770 bâtiments et 1700 personnes ont été évacuées par mesure de précautions. Personne n'a encore été tué ou blessé par le phénomène. En tout, ce sont 10 000 personnes qui risquent d'être touchées.

Depuis l'irruption, plusieurs vidéastes amateurs postent sur les réseaux sociaux des images des évacuations, des coulées de magma en fusion qui progressent vers l'océan. L'un d'eux a d'ailleurs profité de l'occasion pour faire s'envoler un drone et filmer la progression de la lave.