Les footballeurs ont accepté de dire les répliques les plus célèbres de Hamlet, Roméo et Juliette ou La Tempête dans le cadre de la quatrième édition du festival Shake Nice.

Réunir théâtre et football, la mission parait impossible. Pourtant, à la vue de cette vidéo, on se rend compte que certains joueurs ont des talents cachés, des talents de comédiens. Et pas seulement pour de fausses fautes !

La metteuse en scène Irina Brook, a travaillé plusieurs jours avec chacun des Aiglons pour leur faire interpréter les plus fameuses répliques de Shakespeare. Une tâche difficile car les joueurs de Nice n'étaient pas forcément à l'aise pour interpréter face caméra un texte mythique. Mais le résultat vaut le détour et montre que le théâtre et les grands mots des auteurs appartiennent à tous.

