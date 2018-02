Si pour les Franciliens, 10 à 15 centimètres de neige créent la panique, au Québec, c'est une situation assez normale et habituelle. Difficile donc de comprendre outre atlantique pourquoi nos journaux télévisés en font tant sur le sujet. C'est ce qu'on comprend dans cette vidéo de Luc Monette et Francine Moreau, un couple de Longueuil au Québec, qu'on entend en voix off sur les images du JT d'Anne-Sophie Lapix diffusé par TV5 Monde. A les entendre, on comprend bien que la réaction française est ridicule pour eux et complètement exagérée. De quoi nous faire relativiser !

Regarde les pneus lisses sur sa BM. C'est toi qui est en plein milieu Regarde sur la vitre, c'est même pas du givre, c'est juste de la neige On voit encore les rails ! Ils sont sur le bitume et ils paniquent Ils déneigent quoi ? La poussière ! Ok, les avions, je veux bien comprendre, à la limite. Ça m'étonnent pas qu'ils deviennent dingues quand ils débarquent ici !

