Des vidéos "do it yourself", "fais le toi-même" en français pour des œufs de pâques originaux

Juste avant Pâques, c'est l'heure d'être créatif et de fabriquer de jolis petits œufs. Pour cela, internet regorge de vidéos tutos ou "do it yourself" (fait le toi-même) comme cette vidéo de 55 secondes qui nous montre comment faire des œufs mimosa en forme de poussins.

Il faut faire preuve de dextérité pour réaliser ce petit poussin - capture d'écran

Cela semble assez simple dans cette démonstration mais il faut tout de même faire preuve de dextéritépour découper joliment un œuf dur, le vider, puis une fois mélangé à la mayonnaise, le remplir délicatement et fixer dessus des petits yeux un bec.

D'autres idées permettent de changer un peu des éternels œufs en chocolats comme ces biscuits en formes de légumes du printemps ! Rien de tel pour faire aimer les petits pois aux enfants.

Si vous craignez la crise foie, d'autres "tutos vous expliquent comment peindre des œufs, en faire des couronnes ou encore des masques.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.