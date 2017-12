VIDÉOZAP - Les vidéos les plus vues sur YouTube en 2017

La plateforme de vidéos en ligne publie classement des vidéos les plus vues en France et dans le monde. On y découvre des pépites internationales mais on y retrouve surtout les hits de l'année.

C'est la musique qui marche le mieux sur YouTube désormais. Avec des statistiques qui montrent combien la façon d'écouter des chansons a bien changé. Pas étonnant donc de retrouver Despacito, le tube de l'été en tête du classement, et c'est sans appel avec plus de 4,4 milliards de vues.

Ed Sheeran se taille aussi la part du lion avec 2,8 milliards de vues pour le clip officiel de Shape of You.

En France, les youtubeurs en tête du classement

Le succès de Norman, Cyprien et des autres ne se dément pas, et ils sont d'autant plus efficaces qu'ils se mettent ensemble pour attaquer. Ce qui explique sans doute les 26 millions de vues de Overwatch Rap Battle de Squeezie, la parodie d'un jeu vidéo version bataille de rappeurs avec Squeezie donc mais aussi Cyprien, Lola Dubini, PV Nova ou encore Mister V.

Loin derrière mais avec quand même près de 8,5 millions de vues, une séquence très courte et une blague qui a fait rire la France entière :

Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan.

Dans le monde, des ovnis mis en tête par les asiatiques et les américains

La vidéo qui surclasse toutes les autres, si on exclut bien sûr la musique, c'est cet extrait d'une émission de talents en Thaïlande : un candidat masqué va retourner le public et le jury. Vu de France, on a du mal à comprendre mais si on se dit que la chanson est introuvable ailleurs, que le mystère demeure sur l'homme (ou la femme) qui se cache derrière le masque, et que la Thaïlande est l'un des pays où l'usage des réseaux sociaux est le plus fort dans le monde, on comprend mieux ces plus de 184 millions de vues.

Dans le reste du classement, encore du Ed Sheeran mais chorégraphié cette fois, le show extraordinaire de Lady Gaga pour la mi-temps du Super Bowl ou encore un autre extrait d'émission : la prestation d'une petite fille ventriloque dans America's got talent 2017.

Les enfants font toujours recette sur YouTube, surtout quand ils viennent créer la surprise dans une séquence a priori plutôt raide. L'intervention du journaliste de la BBC en Corée du Sud interrompu par l'arrivée impromptue de ses enfants en plein direct et ses 25 millions de vues clôt le classement à la 10e place.

