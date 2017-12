Dans de nombreux pays du monde, la tradition veut que les enfants laissent un verre de lait et un gâteau au pied du sapin le 24 décembre au soir pour le Père Noël. Mais cela fait beaucoup de verres de lait pour une seule personne. Pourquoi ? Dans ce joli film d'animation, on a enfin l'explication : le lait est un carburant idéal pour le traîneau, les rennes mais aussi les lutins et la famille Noël ! Une vidéo qui a été commandée par les éleveurs laitiers du Canada tellement mignonne avec ses personnages en feutrine animés image par image qu'elle dépasse le million et demi de vues.

