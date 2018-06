IL s'appellent Jeannine et Raymond, ils ont 90 ans et 89 ans et ils sont tombés amoureux à la maison de retraite de Luc-Sur-Mer, dans le Calvados ."Jamais je ne pensais retrouver l'amour" dit Jeanine dans Normandie Actu. "Notre relation a démarré au moment où j'ai poussé le fauteuil de Jeannine jusqu'à la salle de restaurant "dit Raymond Maire.. Maire est son nomde famille . Il se sont mariés cette semaine. On en profite pour leur souhaiter tous nos vœux de bonheur !