La carrière de l'actrice américaine Meghan Markle a débuté en 2002. En plus de 10 ans de métier, la future femme du Prince Harry a tourné dans plusieurs films et autres séries télévisées mais aussi... dans des pubs. L'une d'entre elles fait le buzz. Une campagne publicitaire pour une marque de chips qui date de 2009.

Dans cette vidéo Meghan Markle joue le rôle d'une cliente d'un magasin qui cherche des chips pour une fête qu'elle organise. Elle prend un premier paquet dans les rayons : " 13 ingrédients, c'est plus que le nombre d'invités pour ma fête" se dit-elle et poursuit "à moins que Denise amène Gary. Argh... Gary et ses shorts très courts..." Son personnage opte alors pour un paquet de chips qui ne contient que trois ingrédients.

L'actrice américaine, aujourd'hui âgée de 36 ans, est fiancée au prince Harry depuis novembre 2017. Le mariage est prévu pour le 19 mai.

