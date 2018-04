Que retiendrons-nous de ce sommet franco-américain? Un dîner, les désaccords sur l’Iran, un discours mais aussi des photos et images très commentées. Notamment celles de Melania Trump. La first lady a à peine voulu donner la main à son mari face aux photographes. Melania très mal à l'aise et ce n'est pas la première fois. Elle boude, que se passe-t-il avec Donald? On la croirait en prison . Une vidéo du New York magazine compile tous ces moments embarrassants.