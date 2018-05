Beauval, Saint-Aignan-sur-Cher, France

On commence à bien les connaître ces deux-là. HuanHuan, la maman, et Yuan Meng, le fiston, ont offert un beau moment de tendresse aux équipes du zoo de Beauval, qui ont filmé la scène, et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo a été vue plus de 10 000 fois en quelques heures.

HuanHuan est né en 2008 en Chine. Elle est arrivée au zoo de Beauval en 2012. Sur le site du zoo, elle est décrite comme "plutôt calme et docile". Il y a neuf mois, le 4 août 2017, elle a donné naissance à Yuan Meng, qui pèse aujourd'hui 22 kilos et qui se fait rare dans l'enclos extérieur.

Élu bébé panda de l'année

Depuis sa naissance, le public peut surtout le voir sur les vidéos et les photos prises par les équipes du zoo. Il a été élu l'an dernier "bébé panda de l'année 2017" lors d'une cérémonie à Berlin.