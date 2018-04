Vous vous êtes peut-être déjà demandé quelle est la pire chanson du monde ? Monoprix vous offre aujourd'hui une réponse.

Afin de promouvoir son nouveau service de livraison à domicile l'enseigne lance une campagne de pub totalement absurde et déjantée.

On peut y suivre une jeune femme qui marche dans la rue en plan serré. Cette dernière écoute de la musique en marchant. Jusqu’ici tout va bien. Mais tout a coup on découvre que, dans ses oreilles, elle écoute un morceau totalement affreux ! Le titre s’appelle "The worst song in the world » comprenez "la pire chanson du monde" .

Commencent alors plus de deux minutes de pur supplice. Une chanson kitch au possible, tout droit sorti du pire des années 80. Pour autant cette jeune femme continue d'écouter le morceau jusqu'au bout.

Mais au bout de 2 minutes 28 de vidéo, nous découvrons que la pauvre avait les mains prises (par des sacs de course Monoprix). Elle arrache son casque audio pour ne plus entendre la musique.

Et le slogan publicitaire apparaît "avoir les mains libres ça change tout".