"Jouer moins gentiment", c'est comme ça que se conclut chacun des dix spots imaginés par Nike à l'occasion des championnats du monde de hockey junior. Le cliché du canadien très gentil est battu en brèche par ce sport dans lequel il excelle qui est fait de contacts et de coups. Le héros de cette publicité est un jeune hockeyeur propre sur lui, qui sort même les poubelles de sa vieille voisine. Mais lors du footing qu'il fait pour aller à la patinoire, il se retrouve confronté à de nombreux obstacles. Dans les premières vidéos, il les esquive autant que possible mais plus on avance, plus il leur rentre dedans. La vidéo se termine par un match de hockey où la brutalité est autorisée et finie dans la dixième vidéo par un coup tellement violent qu'il envoi le palet traverser plusieurs murs avant d'atterrir sur un bureau.

On comprend que Nike veut montrer une autre image des canadiens, plus proche de leurs joueurs de hockey que du clone de Garou ou de Roch Voisine mais on s'interroge tout de même sur la violence finale, certes dans la caricature mais qui ne correpond pas vraiment au message de dépassement de soi qu'on connait chez Nike.

