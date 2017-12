L'association L214 connue pour ses vidéos chocs d'abattoir et d'élevages sordides d'animaux a choisi cette fois d'adoucir son discours avec un spot de sensibilisation pour convaincre de ne pas offrir de fourrure à noël.

Votre manteau de fourrure aurait pu être le meilleur ami de votre enfant. C'est en substance le message de cette vidéo dévoilée par l'association de protection des animaux L214. On y voit un petit garçon câliner un lapin gris dont on apprendra à la fin qu'il a été libéré d'un élevage pour la fourrure. Contrairement aux images auxquelles nous a habitué L214, ici, le mot d'ordre, c'est la douceur et la simplicité. Cependant quand la maman du garçonnet reçoit en cadeau un manteau de fourrure de la même couleur que le lapin, la prise de conscience est évidente.

Il existe deux versions du film, l'une édulcorée, l'autre complète, que nous vous proposons de découvrir ici, qui se termine avec des extraits beaucoup plus difficiles à regarder des élevages de lapins.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.