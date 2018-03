Contrairement à ce que nous fait croire depuis des années les publicités, les femmes n'ont pas des règles bleues ! Cette fois, la marque de protection hygiénique Nana a décidé de briser le tabou en proposant cette publicité, uniquement sur les réseaux sociaux pour l'instant, qui montre le sang tel qu'il est, rouge. On y voit aussi une femme librement parler de serviette hygiénique lors d'un dîner, un homme acheter des protections dans une supérette, la culotte brodée contre l'endométriose... plusieurs références qui veulent montrer que les règles sont un moment normal de la vie d'une femme et qu'elle n'a pas à en avoir honte.

Mais c'est surtout l'image d'une jeune fille qui se douche et dont on voit un peu de sang couler sur la jambe ou d'une autre aux toilettes qui change sa serviette hygiénique qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Publiée sur Facebook, la vidéo a suscité un millier de commentaires qui sont loin d'être unanimes. Si certains applaudissent l'initiative, d'autres internautes trouvent ça "dégueulasse", le mot qui revient le plus. "Sérieux ? Je trouve ça immonde !" écrit Diane. D'autres, à l'image de Marie demandent un peu de pudeur :

Je trouve qu'au même titre que les hommes ne parlent pas de leur petits soucis de plomberie, il serait peut être préférable de conserver la même discrétion.

Le community manager de Nana, le modérateur du compte Facebook de la marque répond calmement à chaque commentaire. Un travail de titan pour ce qui n'était sans doute au départ qu'un coup de pub.

