Pour la Saint-Valentin, Monoprix encourage ses clients célibataires à se lancer et à déclarer leur flamme à l'élu de leur coeur. L'enseigne a mis en place une opération spéciale, baptisée "Pack 06", pour faciliter la prise de contact.

Saint Valentin rime avec coup de comm', et Monoprix l'a bien compris ! Mais pour une fois, pas de miel, de sucre, de marketing dégoulinant à destination des couples, Monoprix s'adresse directement aux célibataires, et encourage la drague dans les rayons en ce 14 février. Rangez Tindr, oubliez Grindr, laissez tomber Adopte un mec : chez Monop on fait ça à l'ancienne avec les "Packs 06" !

