Passée la surprise et l'inquiétude de ne voir personne au volant, certaines personnes s'endorment en confiance.

"Merci voiture !" C'est la drôle de réaction qu'ont la plupart des passagers qui quittent la voiture autonome d'Alphabet (Google) : le mini-van Waymo est un véhicule sans chauffeur dont plusieurs centaines d'exemplaires circulent déjà à travers les Etats-Unis. Une réaction qui prouve qu'ils sont en confiance même si au début du trajet, ils rient tous nerveusement. Petit à petit, ils se sentent de plus en plus à l'aise jusqu'à s'endormir pour l'un d'entre eux ! De quoi rassurer aussi ceux qui regardent et que cette technologie effraie en théorie.

