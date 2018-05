Elle s'appelle Taylor, c'est une jeune américaine qui se présente de la façon suivante : "j'aime attraper des trucs". On ne peut pas faire plus simple et plus clair. Bref, elle est passionnée de jonglage depuis son enfance et son truc, c'est de partager sa passion avec les internautes.

On peut la voir dans plein de vidéos, en train de jongler avec des quilles, avec des balles, de plein de façons différentes. La plupart du temps, ce sont de petites vidéos filmées au téléphone.

Si par exemple vous voulez apprendre à jongler, les tutoriels qu'elle poste sur sa chaîne Youtube, son compte Instagram et son blog... Elle vous propose d'apprendre des figures impressionnantes. Les gestes sont bien détaillés et, bonne nouvelle, les explications sont sous-titrées en français.

Pour sa dernière création, elle a mis les petits plats dans les grands. : une très belle vidéo d'elle, filmée avec du matériel pro, avec des ralentis, avec des effets spéciaux. La musique bien entendu n'est pas le fruit du hasard. Elle est signée du groupe Braves, un morceau qui s'intitule Catch Me, "attrape moi", en clin d’œil.