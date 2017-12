Il a fait parler de lui tous les jours ou presque. Donald Trump est devenu le roi du buzz et de la communication directe, le plus souvent via son réseau social préféré, Twitter.

Les ratés

A twitter plus vite que son nombre, Donald Trump s'emmêle parfois les crayons et quelques fautes de frappes surviennent. Comme lorsqu'il tweete un mystérieux "Despite the constant negative covfefe", soit en français "en dépit de la constante négativité de la 'covfefe' de la presse". Étrange. Communication non maîtrisée dont se sont moquées des centaines de milliers de twittos.

Autre raté, juste avant son investiture. Il souhaite complimenter sa fille Ivanka. Problème, il mentionne le compte d'une autre Ivanka, en l’occurrence une opposante qui profite de la fenêtre médiatique pour lui rappeler de prendre l'écologie plus au sérieux.

And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig — Ivanka Majic (@ivanka) January 17, 2017

Les provocations

Donald Trump sait manier la provocation quand il le souhaite. Ses passes d'armes aussi spectaculaires qu'inquiétantes avec Kim Jong Hun, le dictateur nord-coréen, sont devenues légion. A la tribune des Nations-Unies, il n'hésite pas à l'appeler "Rocket Man", comme il l'avait déjà tweeté, en référence à la course à l'armement nucléaire que poursuit Kim Jong Hun.

Autre provocation, surréaliste, toujours via Twitter, quand il s'en prend à la chaîne de télévision américaine CNN. Il lui reproche de diffuser des fake news à son encontre, de fausses informations. Il publie donc un clip de lui dans une salle de Catch qui boxe un homme à terre, représentant CNN.

Les maladresses

Les conseillers en communication de Donald Trump l'on souvent confessé, le président est incontrôlable, n'écoute pas les conseils. Sa communication est donc spontanée, directe, mais parfois maladroite. Sur la chaîne FOX News, il raconte comment il a voulu impressionner le président chinois Xi Jinping en envoyant sur la Syrie une salve de missiles, en plein repas, juste avant le dessert, devant "la plus belle part de gâteau au chocolat" confie le président. Lors de son récit il confond même l'Irak et la Syrie, ne sachant plus vraiment sur quel pays il avait envoyé les missiles.

Enfin, dernière maladresse qui a suscité une volée de critiques outre-atlantique, la manière désinvolte avec laquelle il distribue de l'aide humanitaire à des rescapés de l'ouragan Maria à Porto Rico, se prenant pour un basketteur.