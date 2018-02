Il paraît qu'il ne faut jamais mélanger le travail et la vie privée. A voir cette vidéo captée par les caméras de beIN Sports, on aurait tendance à le croire. Alors que Alizée Cornet joue le deuxième tour du tournoi de Doha face à Karolina Pliskova, elle appelle son entraîneur pour une petite séance de coaching, d'encouragements, au changement de côté. Sauf que l'échange va tourner à la dispute que les internautes ont tôt fait de juger personnelle et amoureuse plutôt que réellement tennistique. On est en effet le 14 février et l'entraîneur d'Alizée Cornet, Michael Kujaz est aussi son petit ami.

Comme on pouvait s'y attendre, Alizée Cornet a finalement perdu son match.

📺 #TribuneSports

😳 Alizée Cornet et son entraîneur... (qui est son petit ami) pic.twitter.com/oaoRgWr8OF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 18, 2018

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.