Bourgoin-Jallieu, France

Il est en collant-baskets, en homme de ménage dans un hotel, il passe l'aspirateur en sifflotant une vieille chanson, "Hey Baby". Mais il ressemble à l'homme des cavernes, "The caveman" disent les anglais qui l'ont souvent affronté. Barbu , cheveux très long, stature imposante, c'est le rugbyman Sébastien Chabal qui se met à chanter. Et voilà notre Chabal national habillé en romain, en pharaon ou avec un costume de scène de Beyonce, c'est du grand n'importe quoi et ça vaut le détour. Il s'agit en réalité d'un clip de promo pour un évenement mondial de rugby à 7 à Hong Kong , clip réalisé pour le sponsor , un groupe d'hôtel de luxe. Le clip est l'un des quatre spots a avoir été tourné autour du thème "Stay Brilliant", "restez brillant". Sebastien Chabal l'est, sans aucun doute, resté.