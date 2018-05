La première version a fait un bide mais Snap lance une nouvelle version de ses lunettes Spectacles, qui filment en HD et permettent ensuite de partager les vidéos sur le réseau social Snapchat.

France

Malgré 40 millions de dollars de perte pour la première version des lunettes Spectacles, l'entreprise Snap. Inc lance la nouvelle version de ces lunettes qui filment en HD des petites vidéos de 30 secondes avec la possibilité ensuite de les partager sur le réseau social Snapchat.

Plus de fonctionnalités (comme la résistance à l'eau ou la possibilité de prendre des photos en plus des vidéos) et design revisité, ces Spectacles II arrivent sur le marché, vendues 174,99 euros.

Avec environ 150 000 exemplaires vendus selon The Information, la première version avait été un flop, surtout que la plupart des utilisateurs avouaient ne plus se servir des lunettes après un mois d'utilisation.