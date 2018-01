La chaîne franco-allemande a décidé de parler d'art avec légèreté avec A Musée Vous, A Musée Moi. En trente épisodes, des tableaux du monde entier prennent vie. Des sketchs plutôt bien vus qui apprennent également de nombreuses choses sur les œuvres et leurs auteurs. La Joconde qui téléphone à son agent (jouer par le plus célèbre d'entre eux, Dominique Besnehard, pour changer de tableau remporte un succès surprenant sur les réseaux sociaux : Mona Lisa ne s'attendait sans doute pas à devenir une star de Facebook et de Twitter !

La vidéo complète sur le site d'Arte.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.