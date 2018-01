Santé ! Tchin-tchin ! Rien qu'en France, on a le choix pour trinquer. Dans cette vidéo réalisée par le spécialiste américain des voyages, Condé Nast Traveler, on découvre qu'il existe de nombreuses façons différentes de porter un toast. Si le "Cheers" à l'américaine tend à se répandre, au Vénézuela, au Chili et au Mexique, on fait une sorte de petite chorégraphie en levant son verre, en le baissant, en le mettant devant soi avant de le boire : "Arriba, abajo, al centro y pa dentro". A Taiwan, on a même une petite chanson traditionnelle. A votre santé !

