L'oreille humaine peut normalement entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Vérifiez que vous êtes dans cet intervalle.

Quel âge ont vos oreilles ? A condition de l'écouter avec un casque sur les oreilles, cette vidéo va vous permettre de l'évaluer et peut-être aurez-vous une bonne surprise ! Le son qui est diffusé va de 20 Hz à 20 000 Hz. En dessous, ce sont des infrasons, que seuls certains animaux peuvent entendre, la taupe ou l'éléphant par exemple, au dessus, ce sont des ultra-sons, que les chiens, les chats, voire, au plus haut, les dauphins et les chauves souris entendent.

Mais rien n'assure que votre spectre va de 20 à 20 000. C'est ce qui est testé par les professionnels de l'audition. Cette vidéo peut vous alerter sur une baisse trop importante de votre audition même s'il n'est évidemment pas fiable à 100% puisque tout dépend du volume auquel vous écoutez.

