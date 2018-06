Le jour du drapeau, le « flag day » est un jour de patriotisme aux Etats-Unis. L'animateur de la chaîne ABC Jimmy Kimmel l'a fait à sa façon dans son show TV Jimmy Kimmel live. Il a reçu avec les honneurs, en direct des immigrants qui viennent de recevoir la nationalité américaine. Ils sont six et sont accueillis comme des rocks stars sous les ovations du publics et sous les cotillons. "Au nom de tous les américains je vous souhaite la bienvenue" leur dit-il. C'était surtout l'occasion de protester contre la politique de Donald Trump sur les immigrants, notamment avec le Mexique et le fameux mur qu'il a fait construire.