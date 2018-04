Il n'a que deux baguettes et il frappe de ses petit bras sur une table en rotin. Surtout, il a deux ans. C'est un bébé, il s'appelle Lennox. Ce sont probablement les parents qui jouent et chantent à côté. ET ce qu'il fait est étonnant, d'autant plus qu'il a un vrai sens musical. Il s'arrête quand il faut et se lance dans un petit solo incroyable.