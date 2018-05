Ces braves toutous sont plein de ressources ! Après avoir observé pendant des mois des étudiants colombiens acheter des biscuits à un stand, un chien est allé chercher une feuille d'arbre en guise de billet et a fait la queue comme tout le monde pour finalement "s'acheter" un cookie.

Il est devenu la mascotte du campus. Ce labrador noir baptisé "Negro", qui vit depuis cinq ans sur le campus de l'Instituto Educativo Técnico Diversificado de Monterrey, en Colombie, a compris, après de longs mois d'observation, comment fonctionne la buvette des étudiants.

Il fait la queue comme tout le monde

Negro appartient au gardien du campus, il a donc l'habitude de passer ses journées au contact des étudiants et notamment de ceux qui vont s'acheter une boisson ou un biscuit à la buvette. Probablement par mimétisme (et encouragé par son estomac), Negro s'est décidé à aller chercher une feuille d'arbre dans sa gueule. Après avoir fait la queue comme tout le monde, il la tend à la personne qui tient la buvette et repart fièrement avec un biscuit.

C'est d'ailleurs devenu un rituel sur le campus et Negro a été filmé dans ses oeuvres. "_C'est un chien très intelligent, qui ne s'adresse qu'aux personnes qui vendent des biscuits quand il a une feuille dans la gueule_," explique une des professeures. L'histoire a été relayée d'abord en Colombie et a maintenant traversé l'Atlantique.