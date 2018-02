On pourrait croire à une jolie scène de mère et de fille si on ne faisait pas attention au son. Car là où on croit que la maman va lire un conte ou une jolie histoire à sa fille, ce sont en fait des injures qu'on entend.

Tu n'as pas d'ami ! Tout le monde te déteste. Tu dois récupérer tes vêtements chez Emmaüs, traînée. Tes cheveux semblent toujours gras. Tu es grosse, dégoûtante et moche. J'espère que tu vas mourir. Dors bien. Salope.

Des mots très durs avant une révélation : le petite fille est en fait toute seule dans son lit et c'est sur son ordinateur qu'elle voit ces injures. Que lit votre enfant avant de s'endormir ? Chaque année, plus de 200 écoliers se suicident au Royaume Uni. Une campagne qui espère inciter les parents à faire plus attention aux risques de cyber-harcèlement, ce nouveau fléau d'internet.

