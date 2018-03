Billy Read est danseur. Sauf que depuis l'âge de trois ans, il a entièrement perdu l'usage de ses oreilles. Il est sourd mais il s'exprime par ses pas de danses, ses chorégraphies et ses gestes. La langue des signes est sa façon de communiquer, mais à condition qu'on le regarde quand il parle. C'est le message de ce clip réalisé par l'association La parole aux sourds. On y voit le danseur traverser la ville avec une chorégraphie qu'on pourrait ne trouver qu'expressive. Il y croise des personnes sans visage, dont les yeux sont masqués par les cheveux. Mais à la fin du clip, on nous demande :

Et si on vous disait que la partie la plus importante de cette chanson, ce sont les paroles ?

Sur le site créé spécialement, on peut regarder à nouveau le clip et si on appuie sur la souris en même temps, s'affichent les paroles de la chanson qu'interprète Billy Read.

Je parlais, personne ne m'entendais, les histoires que je raconte d bout des doigts sont trop bruyantes pour ces lèvres. Ce silence n'est pas ce qu'il semble être, ce silence a tant à raconter.

Pour comprendre le projet dans son ensemble, vous pouvez regarder les coulisses du clip.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.