Comment changer le regard sur le handicap chez les jeunes ? En les faisant réaliser des films sur le sujet. C'est le pari depuis 6 ans de l'association Tremplin, études, handicap entreprises. Aujourd'hui seuls 7% des jeunes scolarisés en situation de handicap s'inscrivent en études supérieures et seul 1% possèdent un niveau bac + 5. Le concours propose aux étudiants de grandes écoles de réaliser un court métrage de 2 à 3 minutes mettant le handicap en scène. Cette année, plus de cent vidéos ont été proposées. Les meilleures seront récompensées par une multitude de prix décernés par un jury issus des entreprises partenaires. Un prix du public est également prévu pour la vidéo ayant réuni le plus de vues sur le site Toushanscene mais aussi sur Youtube. Vous avez jusqu'au 14 mars pour voter. Les prix seront décernés le 29 mars.

Voici deux films déjà disponibles sur les réseaux sociaux qui nous ont beaucoup plu :un film sur le handicap moteur et cérébral :

Un film sur le handicap visuel :

