Les employés de la SNCF ont de l'humour et ils savent ne pas se prendre au sérieux. Un contrôleur du train Toulouse-Paris de 8h49 a su le prouver samedi matin en faisant ses annonces avec la voix de Jacques Chirac. Une imitation filmée par un passager qui a beaucoup plu sur les réseaux sociaux remportant des milliers de vues et de partages. La personne qui a filmé, @lfaliajn, raconte que le contrôleur a également imité Nicolas Sarkozy Une autre passagère, @lamiesanthrope, parle aussi de "Sarko et Hollande" mais c'est clairement moins maîtrisé".

Pendant ce temps-là dans le TGV Toulouse-Paris de 9h, le contrôleur se tape un gros délire en annonçant les gares en imitant Jacques Chirac pic.twitter.com/HSbTMC2pi0 — olivier (@lfaliajn) January 13, 2018

Ce n'est pas la première fois que des passagers sont témoins de ce genre d'annonces un peu folles. Des twittos racontent avoir eu droit en un seul voyage à Mitterrand, Pasqua, Chirac, Poutine, Giscard et un accent québécois, un autre à la musique des Bronzés, un dernier aux annonces du Père Noël le 23 décembre.

Mdrr c’est son délire je l’ai eu aussi y’a plusieurs mois @SNCFpic.twitter.com/WVJTMxSBDJ — Amélie T (@ATerrom) January 13, 2018

Un internaute affirme même que c'est encouragé par la SNCF. On a tendance à le croire quand on voit la réponse de l'entreprise sur Twitter.

Nos trains sont remplis d'incroyables talents !✌😊 Bientôt le casting... — SNCF (@SNCF) January 13, 2018

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.