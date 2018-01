Depuis un an, ce cycliste anonyme poste sur YouTube les vidéos de ses trajets. Pour la nouvelle année, il a compilé les "meilleurs moments" des incivilités dont il a été témoin. Des automobilistes qui se garent sur les pistes cyclables aux voitures qui le frôlent en le doublant, en passant par celles qui ne s'arrêtent pas aux stop ou aux feux, ou encore celles qui lui coupent la route, tous les cas de figures sont sur la vidéo. Mais Francis Ford Mondéo selon son pseudonyme YouTube, termine sur une note positive et optimiste :

On est de plus en plus nombreux, donc autant vous y faire ! Partageons la route :) De toute façon, on pédale pour (et avec) l'avenir ;-)