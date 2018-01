Dimanche matin, le photographe Florian Clément monte sur la plus haute dune d'Europe pour filmer le lever de soleil. Une vue magnifique sur la bassin d'Arcachon mais il a en plus eu la chance de filmer ce phénomène météo rare : un spectre de Brocken. C'est ainsi qu'on appelle l'ombre reflétée sur le brouillard et entourée d'un halo lumineux type arc-en-ciel. Une vision féerique et scientifique.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.