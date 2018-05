J’ai essayé de perdre du poids, j’ai réussi puis j’ai tout repris en double voir en triple. A l’heure actuel je n’ai jamais était aussi ronde. Je ne m’aime pas mais je vis avec et il faut savoir s’assumer comme on est. j’admire les femmes rondes qui s’aime et qui s’assume. Certains dirons « Oh punaise encore une grosse qui fait genre de s’assumer parce qu’elle n’arrivera jamais à rentrer dans un 36 ». Je connais des filles bien plus rondes que moi et des bien plus fines et maigres que moi et pourtant elles sont toutes belles. Et effectivement dans la vie de tous les jours j’ai du mal avec moi même ce qui agace la plus part du temps mon chéri avec qui je vit au quotidien. On voit trop souvent de fille que l’on catégorise dans le critère « parfait », par jour sur Instagram ou sur Facebook je vois un grand nombre de « belles » fesses, de corps taillé au millimètre parfait circulait mais on ne vois jamais de « nous », nous les femmes rondes. D’ailleurs j’ai beaucoup aimé l’interview de @coucoulesgirls comme j’adore le compte de @ely_killeuse qui est superbe et qui ne lache rien mais il y en a tellement pleins d’autres à citer et pour la première fois je participe à ce hashtag qu’à lancé @laura_calu Donc l’objectif bikini ce ne sera pas pour cette année et j’enmer*** ceux à qui sa ne convient pas #objectifbikinifermetagueule #lauracalu

A post shared by Camille Bertaux (@caamille_brtx) on Apr 30, 2018 at 9:15am PDT