Que feriez-vous si vous rencontriez une personne sourde ? Des Belges ont tenté l'expérience en caméra cachée et les réactions sont très différentes, pas toujours très bonnes et ouvertes.

Que ce soit au guichet d'une gare ou d'un fast-food, ou dans la rue, nous pouvons être amenés à croiser des personnes sourdes. Comment s'adresser à elles ? Comment communiquer de façon équilibrée et constructive ? Cette vidéo d'une expérience sociale filmée en caméra cachée montre que nous sommes peu armés et souvent que nous nous trompons grossièrement, certains par manque d'empathie, d'autres par inexpérience. Voilà de quoi s'améliorer et pointer quelques comportements inadéquates. A la fin de la vidéo, vous apprendrez également quelques signes de communication de base, comme "bonjour", "merci" ou encore "besoin d'aide ?"

