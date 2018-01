Le docteur Fernando Guedes de Cunha propose à ses patientes de faire une chorégraphie à quelques minutes de la délivrance. Le résultat : des bébés qui arrivent plus vite et dans de meilleures conditions.

La méthode ne semble pas très sérieuse et pourtant, elle a déjà fait l'objet de communication scientifique à son sujet : danser réduit les douleurs de l'enfantement et permet aussi d'évacuer le stress. En voyant ces images, on comprend qu'il est important de faire des mouvements qui impliquent les hanches et la zone pelvienne pour que ce soit efficace. C'est pour cela que le docteur Fernando Guedes de Cunha de la maternité Unimed à Vitoria au Brésil, accompagne les futures maman qu'il suit pour la chorégraphie. Ces danses pré-accouchement qu'il a fait filmer et mettre sur son compte Instagram prouvent en tout cas que les femmes réagissent bien à l'expérience. Une méthode employée même pour un accouchement à risque (une femme atteinte de diabète gestationnel). En commentaire, le médecin nous rassure : les bébés et les mamans se portent bien.

