Alfred Hitchcock aurait adoré cette image : alors que le présentateur météo de la chaîne américaine montrait la couverture nuageuse au dessus de la baie de San-Francisco via la webcam de la station, un corbeau a tout d'un coup fait irruption dans l'image. Selon la présentatrice qu'on entend en voix off, l'oiseau veut simplement vérifier la caméra. Le présentateur météo, Mark Tamayo, s'est rapidement dit qu'il tenait un moment de télé incroyable et s'est écarté de l'écran pour laisser la place à l'oiseau.

