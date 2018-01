Cela faisait une demie heure que le vol FR8164 était arrivé de Londres et qu'il stationnait sur le tarmac de l'aéroport espagnol de Malaga sans qu'aucune information ne soit donnée aux passagers. Comme l'avion avait déjà eu une heure de retard au départ, ce passager en a eu assez et il a décidé de sortir. Il s'est dirigé tranquillement vers la sortie de secours, il a tiré sur le mécanisme d'ouverture, a regardé dehors, puis il est revenu chercher son sac à dos et il est sorti sur l'aile. Une scène immortalisée par Fernando del Valle Villalobos qui l'a postée sur Facebook. L'homme impatient a été arrêté par la Garde Civile espagnole.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.