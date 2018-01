Cette vidéo de National Geographic est digne des meilleurs films de suspense : sur une musique effrayante, on voit les orques s'aligner pour attaquer le morceau de banquise sur lequel s'est réfugié le phoque Kevin (prénommé ainsi par les témoins de la scène. Le but, c'est de casser la glace pour faire tomber l'animal dans l'eau et l'avaler. Cette fois, cette technique de chasse impressionnante ne va pas être assez efficace pour venir à bout d'un phoque particulièrement malin, chanceux et agile.

