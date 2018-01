VIDÉOZAP - Un photographe français veut montrer la beauté du ciel à ceux qui ne la voient plus

Par Anne Orenstein, France Bleu

Face à la pollution lumineuse, les étoiles et la galaxie sont plus difficile à observer et à comprendre. Adrien Mauduit veut remédier à ce problème avec des vidéos à la fois esthétiques et pédagogiques.