Il est rare voire inédit de voir un policier en service jouer du piano. Pourtant, Craig Bull, policier à Mansfield en Angleterre, aurait eu tort de ne pas répondre à l'invitation que lui a faite le nonagénaire chez qui il faisait avec un collègue (qui filme) une visite de routine. Sous la vidéo qui a été postée sur le compte Facebook de la police de Mansfield, Craig Bull explique ce qui s'est passé. Lors d'une visite de routine chez cette personne de 93 ans victime d'un vol, visite qui consiste surtout à la rassurer et à s'assurer qu'elle va bien, la conversation s'engage entre la personne âgée et les policiers. Il s'avère que c'est un vétéran de l'armée qui a été pilote pendant la guerre et qui a perdu sa femme adorée il y a quelques années la veille de Noël. Le policier raconte ensuite qu'il a remarqué sur le piano la partition ouverte d'un nocturne de Chopin, un de ses morceaux favoris.

Je lui ai dit que c'était aussi le morceau favori de ma grand-mère. Je lui ai dit que je savais le jouer alors il m'a invité à me mettre au piano, ce que j'ai fait. Ça lui a fait sa journée et vous pouvez voir dans la vidéo combien il a apprécié. Satisfaction professionnelle.

