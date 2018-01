Les pompiers de Saint-Geniès-de-Malgoirès en ont marre. Marre de travailler dans des conditions pareilles de vétusté de leur caserne. Pour que ça change, ils ont décidé de le faire savoir avec trois vidéos postées sur Facebook et sur YouTube. L'une d'elle a particulièrement fait le buzz et obtenu des fruits : celle où l'on voit l'un des pompiers, vêtu seulement de son casque et d'un caleçon prendre une douche sous une des fuites d'eau.

Dans les autres vidéo, les pompiers nous font visiter une caserne complètement délabrée, où l'eau coule dans de nombreux endroits. Celui qui filme nous explique en montrant des poubelles qui se remplissent d'eau, qu'ils sont obligés de les vider toutes les heures. On y voit aussi des morceaux de plâtre qui jonchent le sol, des dalles du plafond tombés à terre, les meubles recouverts de plastique et évacués de certaines pièces pour éviter qu'ils ne s’abîment de trop.

Le Service départemental d'incendie et de secours du Gard, interpellé dans les vidéos, répond dans un communiqué que des travaux ont été prévus et qu'ils commenceront le 17 janvier prochain.

