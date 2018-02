Les élèves du cours de Design Innovation de l'université de Berkeley en Californie ont eu la surprise de leur vie. Alors que leur 1er cours du second semestre commençait avec Eric Paulos, après un discours de motivation sur l'intérêt de créer, d'imaginer et d'innover dans le design, il a tout à coup attrapé son ordinateur portable et l'a balancé avec force par terre. L'ordinateur a complètement explosé sous la violence de la chute. Sur la vidéo que Eric Paulos a mise en ligne, on voit les visages choqués, ahuris ou amusés des étudiants. C'était le but : les faire réagir ! Dans la foulée, le professeur continue son discours expliquant que dorénavant, ses élèves vont faire du design différemment, regarder le monde différemment et avoir une perspective différente. Le cours se termine sous les applaudissements des élèves, accentués quand leur professeur sort de sous une chemise un autre ordinateur portable, celui qu'il utilise réellement dans son travail. Une scène qu'on aurait pu imaginer dans le film "Le Cercle des poètes disparus".

