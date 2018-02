C'est une chanson qui est sortie toute seule. En trois quart d'heure, Mone Lakame a réussi à poser sur le papier les mots qui l'avaient hanté toute la nuit. Depuis le début de l'affaire Maëlys, ce rappeur à l'origine grenoblois mais aujourd'hui marseillais se sent concerné. Père d'un petit garçon, il dit qu'il a vécu cette histoire comme tous les Français, au jour le jour, minute après minute, de la disparition de la petite fille jusqu'aux aveux de Nordhal Lelandais et la terrible découverte du corps de l'enfant. Toute la nuit suivant cette annonce, il y a pensé et au matin, les mots sont venus.

"J'étais très mélancolique car j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille. Je me suis mis à la place des parents." — Mone Lakame

Le rappeur se dit désormais dépassé par le succès de sa vidéo. Plus de 200 000 vues en quatre jours, c'est un vrai succès alors qu'il se demandait au départ si ce ne serait pas déplacé de faire une chanson sur la mort de Maëlys. Il a été rassuré quand il a reçu un message privé d'un membre de la famille le remerciant et le rassurant sur ce point. Selon ce cousin, ce genre d'initiative apporte beaucoup de réconfort à la famille dans le deuil.

