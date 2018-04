Qui n'a jamais rêvé de ne louper aucun panier ? Ce rêve, c'est un robot humanoïde, Cue, qui l'a réalisé. Il a été mis au point par les ingénieurs japonnais de Toyota et testé avec l'équipe de basket des Alvark de Tokyo. Sa performance est surréaliste

100% de réussite à 4 mètres du panier

Le robot, qui mesure 1m90, a été conçu sur le modèle humain : "Il a des articulations aux bras et aux jambes, comme un humain", précise l'un des créateurs. Et surtout une intelligence artificielle qui lui permet de régler les moindres écarts : "Elle lui a permis d'apprendre _comment utiliser ses articulations dans n'importe quelle position_". Impossible dès lors de rivaliser avec Cue qui a dû lancer plus de 200 000 fois le ballon pour parvenir à ce qu'aucun humain ne peut prétendre : la perfection.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.