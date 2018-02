C'est un paradis sous-marin et éphémère qui a été filmé dans le parc du Rio da Prata Ecological Recanto. Une vision fantastique causée par un phénomène tout ce qu'il y a de terrestre : une inondation ! Le Brésil a été frappé par de fortes pluies il y a quelques semaines et les rivières Rio da Prata et Olho D'Água ont débordé dans la forêt tropicale qui les entourent. Le plus spectaculaire, c'est que cette eau est restée limpide, parfaitement transparente ce qui accroît le sentiment de rêve. Selon la description de la vidéo, c'est un phénomène assez rare et les niveaux d'eau sont revenus à la normale à la fin de la journée.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.