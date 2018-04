Même quand il s'agit juste d'une reconstitution pour les fêtes de Pâques, la crucifixion reste un moment traumatisant pour certains fidèles catholiques. La preuve avec cette vidéo tournée au Brésil. Sur la scène, on voit Jésus, entouré des deux voleurs. La foule des figurants fait semblant d'être effrayé par le tonnerre qui gronde. Ce n'est pas une super-production, mais on voit que chacun prend son rôle au sérieux. Les gardes empêchent les villageois d'approcher. Puis Jésus rend son dernier souffle. Un garde armé d'une lance vient lui transpercer le côté comme le raconte Jean dans son évangile. Le geste de trop pour ce spectateur qui bondit sur la scène et donne un grand coup de casque en fer au malheureux acteur qui joue le garde. L'homme est prêt à se battre ensuite avec tous ceux qui s'en sont pris au Christ. C'est la stupeur dans la salle, la panique sur scène. Seul Jésus reste impassible, attendant sans doute trois jours pour ressusciter selon les écritures !

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.