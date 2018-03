En Géorgie, dans la station de Gudauri, un télésiège est devenu complètement fou et s'est mis à fonctionner en marche arrière. Plusieurs skieurs ont été éjectés, d'autres ont même sauté de la remontée mécanique pour éviter de se faire mal. Les images sont impressionnantes.

L'accident a fait plusieurs blessés. En Géorgie, dans la station de Gudauri, un télésiège est devenu fou et s'est mis à fonctionner en marche arrière. Comme le rapportent les médias locaux, la remontée mécanique a cessé de fonctionné normalement, il est parti en marche arrière, s'est emballé et a accéléré. Certains skieurs, comme les montrent les images tournées par des témoins et postées sur les réseaux sociaux, ont été violemment éjectés. D'autres n'ont pas hésité à sauter du télésiège.

Huit skieurs blessés légèrement

Selon les informations transmises par les autorités géorgiennes et relayées par la presse locale, huit personnes ont été blessées légèrement. Le constructeur de la remontée mécanique a été contactée afin de comprendre le dysfonctionnement.

Sur Instagram, une utilisatrice explique que le télésiège était fermé depuis quelques jours et qu'il avait rouvert récemment. Elle raconte un moment extrêmement choquant :